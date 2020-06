Priolo, riapre lunedì la biblioteca comunale

Da lunedì 29 giugno, la biblioteca comunale di Priolo Gargallo, chiusa a causa dell’emergenza Coronavirus, riaprirà al pubblico. E’ stato ultimato il posizionamento di tutti i sistemi di sicurezza e di prevenzione previsti per legge.

Nella sala lettura potrà sedersi una sola persona, munita di mascherina per ogni tavolo; i libri potranno essere toccati soltanto dal personale, che provvederà a prelevarli dagli scaffali e a posizionarli sul tavolo e potranno essere sfogliati dagli utenti solo con i guanti. Al termine della lettura, il libro dovrà essere lasciato sul tavolo; il personale provvederà a posizionarlo all’interno di un’apposita scatola per la sanificazione, che sarà completata dopo 8/9 giorni. A disposizione anche uno scanner per la misurazione della temperatura e il gel disinfettante per le mani.

Per quanto riguarda invece il prestito, l’elenco dei libri è stato pubblicato sul sito del Comune. Una volta scelto il volume, per la prenotazione si potrà telefonare allo 0931 769843 o si potrà inviare una mail all’indirizzo presente sul sito, nell’apposita sezione. Quando ci si recherà in biblioteca, il libro sarà già pronto per il ritiro.

Questi gli orari di apertura al pubblico: dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì; martedì e giovedì apertura anche nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:30.

Restano in stand-by gli altri servizi, come quello inerente alla scuola. “A questo proposito - fa sapere il sindaco Pippo Gianni - in sinergia con l’Assessore alla Pubblica Istruzione Mariachiara Gambuzza e il Dirigente Domenico Mercurio, stiamo mettendo a punto una serie di misure che dovrebbero ridurre notevolmente l’afflusso di pubblico. Proprio per evitare assembramenti - conclude - molti dei servizi offerti abitualmente potranno essere svolti on line”.