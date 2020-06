Portopalo, consolidamento del litorale: finanziata la progettazione esecutiva

Passo avanti nell'opera di consolidamento del litorale di Portopalo danneggiato pesantemente dalla mareggiata del 2015 e i cui danni sono ancora oggi ben visibili.

La Struttura contro il dissesto idrogeologico ha finanziato, infatti, la progettazione esecutiva per il consolidamento, nel quartiere Canalazzo, della sede stradale lungo il tratto di costa compreso tra le vie Lucio Tasca e Nunzio Costa.

I disagi, in questi 5 anni, non sono stati leggeri: via Tasca è ancora oggi chiusa al transito e via Costa è stata riaperta, ad eccezione dell’ultimo pezzo che porta al mare.