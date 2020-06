L'annuncio ufficiale: il Siracusa promosso in Eccellenza

Siracusa promosso in Eccellenza: l'annuncio del Patron Gaetano Cutrufo sulla pagina ufficiale del Siracusa calcio.

“Sono davvero felice - dichiara Cutrufo - anche se avrei preferito festeggiare sul campo. In ogni caso non ci ha regalato niente nessuno perché al momento dell’interruzione, dopo una grande rincorsa, eravamo primi e in una fase sempre crescente. Adesso pensiamo al prossimo campionato senza alcun proclama particolare. Una cosa però è certa: diremo la nostra!”