Cassibile, Giorgia Meloni al ministro Lamorgese "Si chiuda la baraccopoli e si trasferiscano i migranti"

Lo aveva preannunciato e l'ha fatto. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha presentato un'interrogazione al Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese per chiedere la chiusura della baraccopoli di Cassibile e il trasferimento dei migranti in altra sede.

“Nelle ultime settimane - si legge nell'interrogazione - si sono susseguite proteste dei cittadini residenti nei dintorni della baraccopoli abusiva posta a sud di Cassibile, dove alcune centinaia di extracomunitari vivono in condizioni disumane, con gravi disagi igienico-sanitari e nel degrado più totale. La situazione nella baraccopoli è fuori controllo sia dal punto di vista igienico-sanitario sia da quello della sicurezza.

La questione della baraccopoli di Cassibile - si legge ancora nel documento - non è affatto nuova e, nel corso degli anni, non sono mancate le denunce e le segnalazioni alle autorità competenti, ma quest’anno, soprattutto in considerazione dell’emergenza sanitaria merita un’attenzione particolare per evitare l’aggravarsi della situazione sul territorio; gli sforzi e i sacrifici messi in atto sinora dai residenti per contrastare e ridurre l’espandersi dell’epidemia rischiano di essere vanificati dalla presenza della baraccopoli, posto che diversi articoli di stampa e servizi televisivi hanno evidenziato come non siano attualmente garantite le condizioni per il rispetto delle disposizioni di sicurezza stabilite dal Governo e dalle ordinanze locali”.

Da qui la richiesta al ministro di avviare tutte le iniziative necessarie per l’emergenza sanitaria , ma anche per evitare possibili problemi di tenuta dell'ordine pubblico.