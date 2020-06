Siracusa, il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale in visita alla Capitaneria

Visita ufficiale del Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Giancarlo Russo, alla Capitaneria di Porto di Siracusa, dando così il via alla ripresa delle Ispezioni ai Servizi da parte della Direzione Marittima agli Uffici dipendenti, dopo il periodo emergenziale dovuto all’epidemia Covid-19.

Accompagnato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa, Capitanano di Vascello Luigi D’Aniello, il Contrammiraglio Russo ha incontrato prima il Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, e a seguire l’Arcivescovo di Siracusa, Mons. Salvatore Pappalardo, e il sindaco Francesco Italia. E' seguito l'incontro con il presidente del Tribunale di Siracusa, Giovanni Alì e con il Procuratore della Repubblica, Sara Gambino, alla quale è stato rinnovato l’impegno del Corpo per la salvaguardia della vita umana in mare, per la tutela dell’ambiente, la sicurezza dei traffici e dei trasporti marittimi.