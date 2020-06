Siracusa, minacce ai poliziotti e porto di oggetti atti ad offendere: denunciato 46enne

Dovrà rispondere di minacce a pubblico ufficiale e porto di strumenti atti all’offesa. Si tratta di un 46enne di Siracusa, già noto alle forze dell'ordine:

L'uomo, alla guida di un’auto, è stato fermato per un controllo: il 46enne non solo ha opposto resistenza ma è stato denunciato per minacce a pubblico ufficiale.

Nel veicolo è stata rinvenuta una mazza da baseball, oltre ad un bilancino e a materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti.

Durante le fasi della perquisizione, l’uomo ha ingoiato una pallina contenente sostanza stupefacente e, per tale motivo, è stato segnalato.