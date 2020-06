Siracusa, mancate stabilizzazioni dell'Asp: Cgil "Sfregio ai lavoratori"

Salterà anche per il mese di giugno la stabilizzazione dei lavoratori precari dell'Asp di Siracusa.

A sostenerlo sono Enzo Vaccaro, segretario provinciale dell Cgil e Franco Nardi, segretario della Fp Cgil.

"Riteniamo quest'atto - scrivono in un nota Vaccaro e Nardi - sbagliato nel metodo e nel merito. Nel metodo in quanto ancora una volta decisioni che hanno ricadute sui lavoratori che rappresentiamo vengono prese senza un minimo di comunicazione a chi legittimamente ne rappresenta le istanze. Nel merito perché le giuste aspettative di tanti infermieri, tecnici,medici,fisioterapisti che lavorano da tanti anni con continuità ma con contratti a termine si aspettavano di essere stabilizzati così come previsto da leggi nazionali, così come promesso e annunciato su stampa e social vari dalla direzione generale nei mesi scorsi quando gli elogi per questi professionisti si sprecavano. La non stabilizzazione dei precari - aggiungono i due esponenti della Cgil - tra l'altro è un errore strategico in quanto molti del personale sanitario potrebbero migrare verso altre strutture siciliano che già da tempo hanno attivato le procedure di stabilizzazione. La nostra provincia - concludono Nari e Vaccaro - se dovesse trovarsi nel mezzo di una nuova ondata di contagi, situazione paventata da più specialisti del campo, si troverebbe con personale sanitario insufficiente".

Da qui la richiesta alla direzione generale dell'Asp di rivedere immediatamente questa decisione e di attivare immediatamente le procedure di stabilizzazione del personale.