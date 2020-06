Priolo, furto al Comune: 26enne finisce ai domiciliari

E' stato arrestato dalla Polizia il presunto autore del furto compiuto nella notte tra il 31 maggio e l'1 giugno nel Municipio di Priolo.

Si tratta di Samuel Vasile, di 26 anni per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari in aggravamento dell'obbligo di dimora con divieto di lasciare l’abitazione nelle ore notturne, cui era già sottoposto.

Secondo la ricostruzione, il giovane, dopo essersi introdotto all’interno dell’edificio rompendo con un grosso masso il vetro della porta d’ingresso, ha portato via del denaro dalle macchinette automatiche per la distribuzione di snack. Gli inquirenti stanno ultimando le indagini per stabilire l’esatto importo del denaro rubato.

Vasile era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora perché ritenuto responsabile del furto perpetrato all’interno della Biblioteca Comunale il 24 aprile scorso. Identico il modus operandi: per introdursi nell’edificio, era stato utilizzato un masso per rompere il vetro della porta d’ingresso. In quell'occasione era stato rubato un computer e alcune monete che alcuni dipendenti avevano lasciato sulle scrivanie.

Nel corso delle indagini, nell'abitazione di Vasile, gli investigatori hanno rinvenuto due cartucce calibro 22 delle quali non ha saputo fornire giustificazioni e per questo è stato denunciato per porto abusivo di munizionamento.