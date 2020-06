Siracusa, sit in dell'Ugl metalmeccanici in Prefettura

Sit in davanti la prefettura di Siracusa e lettera indirizzata al rappresentante di governo da parte dell' UGL Metalmeccanici sul ritorno alla centralità della politica industriale e sulla tutela dei livelli occupazionali. La manifestazione si è tenuta davanti tutte le prefetture italiane.

Nella lettera sono contenute una serie di richieste da avanzare al Governo nazionale come una più spedita erogazione degli ammortizzatori sociali da parte dell'Inps e una loro proroga fino a dicembre. Per lo stesso periodo viene chiesto il blocco dei licenziamenti, Viene poi sollecitata la riduzione della pressione fiscale a carico delle aziende. Attenzione anche per il rilancio delle attività produttive ritenute strategiche per l'economia del Paese anche attraverso lo stanziamento di risorse economiche sotto forma di incentivi per favorire il rilancio del mercato interno . Spazio, nella missiva, anche per la sollecitazione del taglio della burocrazia.