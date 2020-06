Siracusa, sit in davanti l’area Attendamenti e Containers: lavori fermi da 2 anni

Sit in davanti l’area destinata ad Attendamenti e Containers e Centro Operativo Comunale di Protezione Civile a Siracusa per chiedere la ripresa dei lavori fermi da oltre 2 anni. A chiederlo sono due movimenti civici "Siracusa Protagonista con Vinciullo" e "Prima Siracusa" che puntano l'indice contro l'amministrazione comunale.

"I lavori - ha dichiarato Vinciullo - finanziati quando ero assessore nel 2005 e rifinanziati per oltre 7 milioni di euro nel 2011 sono fermi da oltre 2 anni, nonostante la Regione, a luglio del 2019, ha impegnato e liquidato oltre 200 mila euro per il pagamento del S.A.L. n.12, cioè l’ultimo avanzamento dei lavori".

"L’opera, hanno dichiarato Alota, Castagnino, Basile e Salerno - è di fondamentale importanza per la sicurezza di Siracusa e, con la nostra manifestazione di oggi, abbiamo voluto richiamare l’amministrazione Comunale a riprendere i lavori".

"L’opera, inserita nell’Obiettivo H della Legge 433/91 - hanno aggiunto Distefano, Marino, Testa, Andolina e Schiavone - viaggia con oltre 5 anni di ritardo, infatti doveva essere completata entro il 2015".