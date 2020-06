Siracusa, Ficara incontra i vertici del Fec: "Si stipuli un Patto per il Caravaggio"

La manutenzione del Caravaggio di Siracusa, la sua valorizzazione e la sua corretta fruizione al centro di un incontro tra i vertici del Fondo Edifici di Culto (Fec) e il parlamentare siracusano del M5S,Paolo Ficara.

“Insieme ai vertici del Fec abbiamo convenuto sulla necessità di attendere la relazione finale dei tecnici dell’Icr. Quello che interessa – dice Ficara - è che l’opera riceva quella manutenzione di cui pare aver bisogno. Sul prestito a musei ed altro, il Fec fornirà subito dopo le sue indicazioni. La nostra richiesta, non solo politica, ma di buon senso - prosegue Ficara - è che Il Seppellimento non lasci Siracusa in alta stagione turistica. In ogni caso, quello che a noi interessa, e lo abbiamo fatto presente, è che si realizzi la teca protettiva insieme a decisioni chiare e pubbliche sul futuro del Caravaggio di Siracusa. La Prefettura- conclude il parlamentare - deve essere la sede ideale per la stipula di un patto per il Caravaggio a cui debbono contribuire realtà come la Diocesi, la stessa chiesa di Santa Lucia Extra Moenia, la Soprintendenza, il Comune ed ovviamente il Fec".