Il Senato annulla la delibera sul taglio dei vitalizi

La Commissione Contenziosa del Senato ha annullato la delibera dell'Ufficio di presidenza che aveva deciso il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari.

Palazzo Madama dovrà restituire quanto tagliato dall'ottobre 2018 - quando il provvedimento fu approvato su forte spinta del Movimento 5 Stelle - a oggi.

"Chi pensa di gioire allora non ha capito nulla. Se ci sono interessi da tutelare sono solo quelli dei cittadini italiani che hanno sofferto per mesi gli effetti di questa pandemia. Abbiamo già abolito i vitalizi e non abbiamo alcuna intenzione di ripristinarli". Lo scrive in un post su Fb il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Il Pd è totalmente contrario alla decisione assunta dalla commissione contenziosa del Senato sui vitalizi". Lo sottolineano fonti del Pd.

"Come Lega cercheremo di cambiare la decisione della Commissione Contenziosa del Senato sul taglio dei vitalizi". Lo ha detto intervenendo a Dritto e Rovescio su Rete 4, il leader della Lega, Matteo Salvini.