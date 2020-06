Noto, escursionista 58enne disperso a Cava Carosello: salvato dai Vigili del fuoco

E' stato ritrovato in stato di ipotermia in una zona impervia, attraversata da corsi d'acqua e caratterizzata da frane, l'escursionista 58enne che ieri si è perso a Cava Carosello, nel territorio di Noto.

Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Noto e del Comando provinciale di Siracusa a ritrovarlo. Alle ricerche hanno partecipato anche l’elicottero della Guardia costiera, i Carabinieri e la Protezione civile di Noto.

L'uomo è stato soccorso da vigili del fuoco esperti in tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviale e trasportato poi all’ospedale di Avola per le prime cure e accertamenti sul suo stato di salute.