Augusta, evacuazione medica di un marittimo da una nave mercantile

Evacuazione medica di un marittimo che si è infortunato a bordo di una nave mercantile ormeggiata nel porto di Augusta. E' stata effettuata dalla Capitaneria di porto: dopo l'intervento del 118 è stato disposto il trasferimento del lavoratore all'ospedale Cannizzaro di Catania con un elicottero che è stato fatto atterrare alla nuova darsena.

Nel corso della mattinata, sono stati effettuati dei controlli sulla filiera della pesca al mercato rionale "Del Giovedì". Sono stati sequestrati circa 30 chili tra cozze, vongole, telline e lupini, e circa 16 chili tra gamberi, alici e sarde, perché senza tracciabilità. Ai responsabili è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro. Il pescato non è stato giudicato idoneo al consumo umano ed è stato avviato a smaltimento. I molluschi, ancora vivi, sono stati rigettati in mare.

Infine durante un controllo di polizia demaniale ad Agnone Bagni, vicino al "Villaggio Conchiglie", è stata elevata la sanzione di 1.000 euro per aver intrapreso lavori di rastrellamento della spiaggia, con mezzo meccanico, senza autorizzazione.