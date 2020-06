Lentini, indagini Sicula Trasporti: audizioni in Commissione Antimafia

La vicenda giudiziaria che riguarda la Sicula Trasporti nella più ampia indagine sul ciclo dei rifiuti al centro di un'audizione della commissione Antimafia e anticorruzione, che si è tenuta nella sede catanese dell’Ars.

“Oggi - rende noto Rossana Cannata, vicepresidente della Commissione - si è avviato un supplemento dell’inchiesta con l’audizione del sindaco di Lentini, degli amministratori giudiziari della Sicula Trasporti e dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste del territorio, al fine di delineare meglio i contorni della situazione anche con riferimento alla prossima conferenza dei servizi che si terrà il 7 luglio per decidere di avviare un procedimento autorizzatorio per l’ampliamento della discarica.

E all’eventualità di un ampliamento - aggiunge il deputato regionale di Fratelli d’Italia - si oppone l’amministrazione comunale e, in maniera vigorosa, i movimenti civici e gli ambientalisti che stamattina, in audizione, hanno rivelato come da anni abbiano segnalato ciò che stava accadendo.

Nel corso dell’audizione - prosegua Cannata - è emerso che gli amministratori giudiziari stanno procedendo a una serie di verifiche e controlli, con riferimento al funzionamento della discarica, al momento attiva al 50% della sua potenzialità, e sull’attività e le modalità di gestione dell’impianto, con la prossima nomina di consulenti tecnici ad oggi rivelatosi problematica e difficoltosa, con un assetto di governance ancora in corso di definizione”.