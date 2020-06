Priolo, "Guglia di Marcello e Sentiero Natura Saline” candidata a Luogo del cuore Fai

Il Comune di Priolo entra a far parte del Comitato per la candidatura della “Guglia di Marcello e Sentiero Natura Saline” a “I Luoghi del Cuore”, evento promosso dal Fai.

Ospite d’onore il Presidente del Comitato promotore, Filippo Gargallo, fratello di Tommaso e discendente della famiglia che fondò Priolo, arrivato da Roma per incontrare il sindaco Pippo Gianni.

Il Presidente del Consiglio Alessandro Biamonte si è impegnato a stilare un programma di sensibilizzazione per far votare il sito.

Tra le iniziative: gazebo per la raccolta firme, coinvolgimento degli studenti, realizzazione di un’apposita pagina Facebook e organizzazione di escursioni sul posto, in aggiunta alle votazioni on line.

Il Dirigente dell’area Cultura Domenico Mercurio ha presentato le parti salienti della determina di adesione del Comune al Comitato.

Presenti anche il Direttore della Riserva Saline Fabio Cilea e tutte le realtà che compongono il Comitato promotore.

Sabato 27 giugno, dalle 17,30, la Guglia di Marcello sarà protagonista delle Giornate del Fai all’Aperto, con visite guidate. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione online sul sito del Fai.