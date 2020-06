Siracusa, Premi Vittorini e Lombardi: stabilite le date delle cerimonie di consegna

La cerimonia di consegna del “Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini” si svolgerà il 12 settembre: la data è stata definita dopo il rinvio a causa del Covid (l'evento avrebbe dovuto svolgersi a giugno). Il giorno prima avrà luogo la serata dedicata al “Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi”. Per stabilire i luoghi di svolgimento si attendono eventuali nuove indicazioni anti-pandemia in materia di manifestazioni con presenza del pubblico. I due eventi fanno parte di un più articolato programma di iniziative che hanno l'obiettivo di coinvolgere anche le librerie del territorio, la fondazione Inda e le

associazioni musicali. Il programma sarà illustrato a fine luglio dall’assessore comunale alla Cultura, Fabio Granata, e dalla Commissione presieduta da Antonio Di Grado. Gli autori in lizza per il “Premio Vittorini” sono 26, mentre sono 6 le case editrici indipendenti candidate al Premio Lombardi. I due premi sono organizzati dall’associazione culturale Vittorini-Quasimodo in collaborazione con l’Amministrazione comunale, con Confcommercio e con il supporto della Fondazione Inda.