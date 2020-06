Siracusa, anche quest'anno il Mercato del contadino all'Arenella

Il "Mercato del Contadino" si terrà anche quest'anno all'Arenella, nel piazzale del Lido, ogni sabato, a partire dal 4 Luglio, dalle 15 alle 20.

"La realizzazione del mercato - si legge in una nota del Comitato Arenella - permette di aumentare i servizi basilari che da anni non sono più presenti.

Investire sulle zone balneari deve rappresentare per l'amministrazione un'opportunità e non un costo, un segno di appartenenza al territorio e non un abbandono".