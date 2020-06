Siracusa, carenza di alberi e zone green

"In città c'è un reale bisogno di alberi ed è dovere dell'Amministrazione comunale provvedere". L'ex consigliere comunale Carlo Gradenigo, interviene sull'annosa questione del verde urbano, notoriamente carente. "Siracusa è una città in cui l'estate è lunga e torrida, l'assenza cronica di alberi e zone d'ombra sono un controsenso assoluto. Parchi, parcheggi, aree bimbi e viali cittadini, sono forni a cielo aperto e per questo abbandonati a se stessi proprio nel periodo in cui una panchina all'ombra è un desiderio diffuso. L'utilizzo di specie d'alto fusto lungo i viali, parcheggi e giardini dovrebbe essere oggi la priorità assoluta per l'avvio di una reale rigenerazione urbana. Un'operazione a basso costo che permetterebbe in un solo colpo di migliorare la qualità dell'aria, di abbassare la temperatura, di innalzare la qualità della vita e l’attrattività dei singoli quartieri. È dovere di questa Amministrazione occuparsene, ad iniziare dal Piano del Verde Urbano e dal Bilancio Arboreo Cittadino".