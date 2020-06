Siracusa, degrado di Piazza San Giovanni: appello dell'Organizzazione Siciliana Ambientale

Lo stato di degrado del Parco di Piazza San Giovanni Siracusa al centro di una nota in cui il presidente dell'Organizzazione Siciliana Ambientale Fabio La Ferla rivolge un appello al sindaco, Francesco Italia e all'assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà.

"Vogliamo essere includenti e non per forza di cose critici,vogliamo essere propositivi- chiosa La Ferla-. Molti genitori della città hanno ben rispettato le regole, sono stati dediti, attenti, durante la fase 3 si sono prodigati per i propri figli, cercando di fare aggregazione con le dovute distanze di sicurezza. Ci rivolgiamo a questa amministrazione perché tenga conto dello stato di degrado delle giostre arrugginite e non manutenzionate, insicure per tutti. Chiediamo che si faccia carico del ripristino repentino almeno di alcune giostre, della cura del verde, nonché di una attenta pulizia".