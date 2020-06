Priolo ospiterà una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza.

Il Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, ha accolto la proposta del sindaco Pippo Gianni.

Nelle due ore di discussione con la rappresentante d Governo, al quale ha partecipato anche il presidente del consiglio Biamonte, il primo cittadino ha rappresentato le preoccupazioni della comunità priolese per i recenti atti delinquenziali, chiedendo al Prefetto di far sentire la presenza dello Stato, attraverso l’intervento delle Forze dell’Ordine. Il prefetto Scaduto ha annunciato che sulle vicende riguardanti Priolo incontrerà anche il Questore.

Il Prefetto ha infine accettato l’invito da parte del Presidente del Consiglio ad essere presente in occasione della prima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi.