Avola, riconoscimento dal Comune a 2 poliziotti eroi

Furono tra i primi a intervenire in un palazzo di via Fontana nella notte del 15 agosto scorso quando un incendio costrinse forze dell'ordine e vigili del fuoco a sgomberare lo stabile e loro salvarono un anziano disabile e il suo cane. Per questo due agenti di Polizia, entrambi di Modica, ma in servizio ad Avola, hanno ricevuto un riconoscimento dal Comune.

Si tratta di Rosario Macauda e a Giuseppe Calvo: “Abbiamo voluto conferire questo encomio ai due agenti – dice il sindaco Luca Cannata - riconoscendo in entrambi il coraggio e lo sprezzo del pericolo e, soprattutto, un generoso altruismo. Si tratta di una testimonianza di gratitudine e riconoscenza per il lavoro svolto confermando ancora una volta l’importanza della sinergia tra le forze dell’ordine e l’amministrazione per la sicurezza e il pronto intervento sul territorio”.

Alla cerimonia era presente, anche in rappresentanza del Questore di Siracusa, il commissario capo Marco Venuto, che ha espresso orgoglio per l’operato dei due agenti e apprezzamento per le loro qualità umane.