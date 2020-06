Siracusa, nuovo comando provinciale dei Carabinieri: siglata l'intesa da Comune, Arma e Demanio

Firmato questa mattina il protocollo d'intesa che avvia il percorso amministrativo e tecnico per la realizzazione della nuova caserma del Comando provinciale dei Carabinieri.

Comune, Arma e Agenzia del demanio hanno sottoscritto un'intesa che prevede una permuta di beni tra l'ente locale, che mette a disposizione l'area, in contrada Pizzuta, ricevendo in cambio dallo Stato cinque immobili senza altri oneri per i contraenti. La caserma sarà realizzata dai Carabinieri.

L'intesa è stato sottoscritta dal sindaco, Francesco Italia, dal comandante della Legione carabinieri Sicilia, generale di divisione Giovanni Cataldo, e dal dirigente regionale dell'Agenzia, Vittorio Vannini. Presenti anche il capo di gabinetto del sindaco, Michelangelo Giansiracusa, il comandante provinciale dell'Arma, colonnello Giovanni Tamborrino, e il vice direttore regionale del Demanio, Michele Baronti.

La caserma nascerà su un'area comunale che il Prg destina già ad “attrezzature per la gestione della giustizia e della pubblica sicurezza”.

Il passo successivo sarà la stipula dell'atto di permuta tra Comune e Demanio, che sarà espletato entro luglio.