Francofonte, mazza da baseball nascosta nel cofano dell'auto: denunciata una coppia

Detenzione illecita di sostanza stupefacente e porto illegale di oggetti atti ad offendere. E' I'accusa mossa nei confronti di una coppia, scoperta dai carabinieri della Compagnia di Augusta durante un servizio di controllo del territorio. I due detenevano circa 3 grammi di cocaina suddivisa in dosi e, all’interno della vettura su cui viaggiavano, avevano nascosto anche una mazza da baseball. I militari dell'Arma, nel corso dello stesso servizio, hanno segnalato alla Prefettura 2 giovani per uso di stupefacenti, hanno controllato 82 esercizi commerciali, per la verifica degli adempimenti delle disposizioni anti-covid 19; hanno anche controllato 127 veicoli e 193 persone, contestando 6 violazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza; 2 violazioni per uso di telefonino durante la guida; una violazione per circolazione di veicolo sprovvisto di copertura assicurativ; posto sotto fermo amministrativo una moto, i cui conducente è stato sorpreso mentre impennava a gran velocità. Complessivamente sono stati sottratti 40 punti patente, ritirati 2 documenti di circolazione ed elevate

sanzioni per violazioni al codice della strada per più di 2.000 euro. Sono state anche effettuate 9 perquisizioni personali e 7 veicolari.