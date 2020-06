Avola, furto di oltre 2 tonnellate di limoni: 4 arresti

Ladri di agrumi in trasferta arrestai questa notte, intorno alle 3, dalla Polizia ad Avola.

In 4, tutti catanesi, sono stati sorpresi in contrada Renna: Alfio Trovato di 55 anni, Agatino Trovato di 57 anni, Salvatore Piterà di 54 anni e Gino Fiducia di 37 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine.

I quattro avevano già caricato in due autovetture oltre 2 tonnellate di limoni che sono già state restituite al legittimo proprietario.

Alfio Tovato ha anche colpito uno dei poliziotti al volto e pertanto è stato denunciato anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Agatino Trovato, invece, è stato anche denunciato per avere minacciato uno dei proprietari del fondo agricolo in presenza degli agenti.

Durante i controlli nella stessa zona due avolesi, rispettivamente di 49 e 27 anni, sono stati denunciati perché sorpresi in possesso di arnesi atti allo scasso.