Siracusa, sequestro di cocaina e marijuana in via Italia 103

Le piazze di spaccio di Siracusa nel mirino dei controlli della Polizia.

Nella tarda serata di ieri, gli agenti delle Volanti hanno rinvenuto e sequestrato all'interno di una palazzina di via Italia 103, tre grammi di cocaina, già suddivisa in 17 involucri, e 2 grammi di marijuana già suddivisa in tre dosi.

La sostanza stupefacente era occultata in una fessura della parete della tromba delle scale.