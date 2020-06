Violenze su minori, audizione al Senato per il sacerdote di Avola don Fortunato di Noto

Don Fortunato Di Noto, il sacerdote fondatore e presidente dell’associazione Meter onlus di Avola oggi sarà audito dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.

“L’indagine conoscitiva è stata avviata nel maggio 2019 – si legge in un comunicato dell’associazione -. Vuole affrontare la questione connessa alla diffusione della violenza fra i minori per analizzare il contesto di violenza nel quale essi e del quale, anche se non formalmente, finiscono per essere vittima. Al centro dell’indagine parlamentare violenze di ogni forma, ma fra queste una prima tipologia è quella di tipo sessuale. Da qui la convocazione di don Di Noto”. “Ringrazio la presidente della Commissione, Licia Ronzulli, per l’invito che ho accolto con responsabilità – dichiara il sacerdote -. In tutti questi anni non è la prima volta che vado a rappresentare e rendere noto l’impegno di Meter in Italia e all’estero. Sono certo che contribuirà ad una maggiore collaborazione fattiva tra le istituzioni e la nostra organizzazione. Solo la collaborazione concreta e oltre le parole può aiutare a salvare i bambini dalle nuove forme di schiavitù, dalla pedofilia e dalla pedopornografia”.