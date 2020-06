Siracusa, autonomia Cassibile Fontane Bianche: incontro del Mac con l'assessore regionale Grasso

Il Mac, Movimento autonomo Cassibile Fontane Bianche è approdato a Palermo. Il coordinamento stamattina ha infatti avuto un incontro con l’assessore regionale e con il dirigente delle Autonomie locali, Bernardette Grasso e Margherita Rizza.

Ne dà notizia Rossana Cannata, deputato regionale di Fratelli d’Italia, che stamattina ha partecipato all’appuntamento con le altre forze politiche del territorio aretuseo. “Il Mac - riferisce Cannata - reclama il diritto di rappresentanza a livello democratico e rivendica interventi più incisivi e non più procrastinabili per migliorare le condizioni di viabilità, scuole e impiantistica sportiva, nonché la situazione igienico sanitaria a ridosso della baraccopoli ma anche per incrementare il turismo in un territorio dalle straordinarie ricchezze storiche e naturalistiche”.

Al termine dell'incontro è stato deciso di presentare un Ordine del giorno sull’argomento che, dopo la discussione in aula, potrà approdare sul tavolo del governo regionale.