Siracusa, riprendono i lavori della nuova caserma dei vigili del fuoco

Sono ripartiti i lavori per la realizzazione della caserma dei Vigili del fuoco di Siracusa. I lavori si erano fermati a marzo, a causa della pandemia e non erano poi ripartiti il 4 maggio, come era previsto dalle tabelle governative per il settore delle costruzioni. Lo stop è stato prolungato per le modifiche della organizzazione del lavoro e dei “percorsi” della futura caserma per via delle restrizioni di sicurezza imposte dalla pandemia. Nonostante la ripresa dei lavori, continuano a persistere all'orizzonte alcune nubi a causa di diverse problemi legati "alla lentissima macchina della burocrazia siciliana - spiega Salvo Carnevale, segretario generale della Fillea Cgil di Siracusa - che ha chiuso i rubinetti e che per questo rischia di fermare successivamente le opere. La ripartenza dei lavori era stata già pianificata da diverse settimane e non certo grazie alle manifestazioni del week end scorso. Sarà necessario, in ogni caso, monitorare la situazione perché è comunque realistico il rischio di nuovi stop ai lavori che potrebbero prolungare l'inaugurazione della nuova caserma, prevista tra fine 2020 ed inizio 2021.