Priolo, dall'1 luglio vigilanti sulla spiaggia libera

Da giorno 1 luglio, fino al 16 agosto, un istituto di vigilanza esterna si occuperà dei controlli anti-covid sulla spiaggia libera di Marina di Priolo. La gara per l’affidamento del servizio è già in corso e sarà espletata il 26 giugno.

L’attività sarà svolta da 4 agenti, ogni giorno, durante le ore in cui si registra un maggiore afflusso di bagnanti, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

A curare e coordinare i servizi sarà il Comandante della Polizia Municipale, Pippo Carpinteri. “Le linee guida diramate dalla Regione Siciliana - ha sottolineato Carpinteri - prevedono che sui litorali siano presenti i cosiddetti steward di spiaggia. L’Istituto di vigilanza avrà dunque il compito di fare osservare tali linee guida, svolgendo un servizio di informazione e invito al rispetto delle misure di distanziamento sociale”.

“Una nuova iniziativa - ha commentato il sindaco Pippo Gianni - adottata per contrastare la diffusione del contagio. Già nelle scorse settimane sulla spiaggia erano presenti Vigili Urbani, Protezione Civile e altre forze di Polizia; con l’affidamento del servizio di vigilanza esterna i controlli saranno potenziati. Quindici giorni fa - ha continuato il primo cittadino - abbiamo anche installato, su tutto il litorale, 40 pannelli informativi, contenenti norme di comportamento e indicazioni sulle misure di prevenzione e contenimento del virus. A partire da luglio saranno presenti sulla spiaggia le postazioni fisse della Protezione Civile e della Misericordia".