Pachino, incidente mortale in via Mascagni: perde la vita un 19enne

Un giovane di 19 anni, Natale Passarello, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi a Pachino, in via Mascagni a seguito di un incidente stradale.

Il ragazzo è deceduto a seguito dello scontro tra il suo scooter 125 e un'auto. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi.

Sul posto sono stati chiamati ad intervenire 118 e Polizia Municipale, che sta lavorando alla ricostruzione della dinamica dell'impatto, ancora non del tutto chiaro.