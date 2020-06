Giornate Fai all'aperto a Priolo e Melilli

Fine settimana all'insegna delle escursioni tra storia e natura. La Fai, infatti, come ogni anno, ha puntato i suoi riflettori su alcuni siti di tutta Italia, compreso il territorio siracusano. Per il prossimo week end (27 e 28 giugno), dunque, sarà possibile effettuare visite guidate alle Saline di Priolo con la Guglia di Marcello e alle Cento Scale di Melilli. Le Saline sono una riserva naturale rinomata come oasi ornitologica mentre si ritiene che la Guglia di Marcello possa essere un monumento celebrativo (non si sa se romano per la vittoria contro i siracusani, oppure siracusano per la vittoria contro gli ateniesi). Cento Scale di Melilli è un antico sentiero percorso da contadini e pirriatori (cavatori) che quotidianamente le attraversavano per raggiungere i luoghi di lavoro. Ogni anno, nel mese di maggio, le Cento Scale pullulavano di devoti giunti dalle località circostanti, per omaggiare San Sebastiano. Il pellegrinaggio prevedeva la sosta obbligata all’antichissima edicola votiva nota come “Santa Cruci”.