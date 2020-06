Palazzolo Acreide, apre lo sportello anti truffa della Consulta civica

Nasce anche a Palazzolo Acreide lo Sportello Antitruffa proposto dalla Consulta Civica di Siracusa in convenzione con l’Associazione Alleanza Tutela Consumatori A.S.P.A. & C.A.E. Ne danno notizia il presidente della Consulta Damiano De Simon e l'assessore civico, Samatha Ponzio.

"Lo sportello Antitruffa – commenta Samanta Ponzio, prima firmataria del provvedimento – servirà non solo a dare l’opportunità di risparmiare sulle bollette energetiche, attraverso l’individuazione di voci di spesa molto spesso non dovute, ma anche a tutelare cittadini ed imprese attraverso l’assistenza socio-economica in larga scala".

"Un percorso di ausilio alle pubbliche amministrazioni – conclude Damiano De Simone – che intendiamo ampliare su tutto il territorio della Provincia di Siracusa".