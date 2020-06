Siracusa, Corso in “Promozione del Patrimonio culturale”: domani la firma della convenzione

Sarà firmata domani mattina a Palazzo Impellizzeri, in via Maestranza, la convenzione tra il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ed il rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo, che di fatto avvia il nuovo corso in “Promozione del Patrimonio culturale” con sede esclusiva nel capoluogo aretuseo. Alla cerimonia saranno presenti l’assessore con delega alle Politiche universitarie, Fabio Granata, Giovanni La Via direttore generale UniCt, Marina Paino direttore del dipartimento di Scienze Umanistiche, Barbara Mancuso presidente del corso di studio in Beni Culturali, Bruno Messina presidente della sede di Siracusa della Facoltà di Architettura, e il segretario generale del Comune Danila Costa. Il via alle iscrizioni dall' 1 luglio.

“Con la firma della convenzione- dichiara il sindaco Francesco Italia- realizziamo un punto fondamentale del nostro programma di governo. Si apre una nuova pagina per la vita universitaria della nostra città che punta su una materia strettamente collegata al nostro patrimonio culturale”.

"La sede individuata per lo svolgimento dei corsi universitari è Palazzo Impellizzeri che - dichiara l’assessore Fabio Granata - ospiterà anche offerte formative differenziate e master internazionali. Con il Corso sarà inoltre rilanciata l’attività della “Scuola superiore di Archeologia” con sede in Ortigia attraverso l’organizzazione di summer school e collaborazioni internazionali”.