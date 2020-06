Siracusa, l'ospedale Umberto I collegato con gli Stadio in concerto dal Policlinico Sant'Orsola

Un’ora di musica, sulla terrazza del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, per abbracciare da nord a sud tutto il personale sanitario impegnato nell’emergenza coronavirus e ripartire insieme.

L’appuntamento con “Voi come Noi” è sabato 27 giugno dalle 20.30 con il concerto degli Stadio in diretta streaming nei canali social della Band per lanciare una raccolta fondi in favore del personale sanitario dell'ospedale bolognese e per l’acquisto di Dpi per due ospedali siciliani:il Cannizzaro di Catania e l'Ospedale Umberto I di Siracusa.

Durante il concerto, ci saranno dei momenti in cui la Band si collegherà con l’ospedale Umberto I di Siracusa e con l’ospedale Cannizzaro di Catania da dove medici ed infermieri saluteranno sulle note di “Generazione di fenomeni”.

“Voi come Noi sarà la nostra festa del Ringraziamento – afferma il leader del gruppo Gaetano Curreri –. Non ci sarà il tacchino, ma attraverso la nostra musica esprimeremo gratitudine e vicinanza nei confronti dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario che si è battuto in trincea per difenderci da questa terribile pandemia”.

"Siamo grati agli organizzatori e al gruppo degli Stadio per avere scelto l’ospedale di Siracusa – dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – e per averci dato l’opportunità, attraverso questo evento, di ribadire il nostro grazie all’assessore regionale della Salute Razza e ai dirigenti generali dell’assessorato Di Liberti e La Rocca che ci hanno sostenuto, e a tutti gli operatori sanitari e amministrativi, che agiscono in silenzio, senza risparmio di sacrifici e di fatica, nel fronteggiare questa emergenza”.

Raccolta fondi “Voi come Noi” per gli ospedali di Bologna, Catania e Siracusa: Iban IT72I0847236760000000101617 - causale: Voi come Noi