Coronavirus, a Siracusa c'è un nuovo caso positivo: è una donna

C'un nuovo caso positivo al covid in provincia di Siracusa, per l'esattezza nel capoluogo.

Si tratta di una donna, totalmente asintomatica, e il suo caso nulla a che fare con i numeri dati ieri dalla Regione sui 7 nuovi positivi, poi smentiti ufficialmente dall'Asp e che invece sarebbero stati conteggiati a seguito della modifica dei criteri di attribuzione residenza/domicilio.

Questo nuovo caso non sarebbe riconducibile ad un focolaio del posto, ma ad un contatto, pare, con un uomo campano, poi risultato positivo al coronavirus. Sarebbe stata l'Asp di Caserta che, per tracciare i contatti dell'uomo avrebbe poi interpellato l'Azienda sanitaria siracusana. Da qui l'effettuazione del tampone per la donna e per le altre persone con cui l'uomo è entrato in contatto. Tutti negativi gli esiti tranne che per la donna.

Adesso come prevede la procedura è già scattata la quarantena al termine della quale saranno effettuati i tamponi di verifica.