Siracusa, la Guardia di Finanza in campo contro gli "appetiti" della criminalità al tempo del covid. VIDEOINTERVISTA

La Guardia di Finanza celebra, anche a Siracusa, il 246° anniversario della Fondazione del Corpo e lo fa con un occhio al bilancio dell'attività volta nell'ultimo anno e con l'altro alle nuove sfide.

Una cerimonia sobria si è svolta questa mattina all'interno della caserma che ospita il Comando provinciale. Dopo la deposizione di una corona d'alloro davanti la lastra commemorativa, il prefetto Giusi Scaduto e il comandante provinciale, il Col. Luca De Simone, hanno tenuto due brevi di scorsi nel corso dei quali hanno evidenziato l'importanza dell'operato svolto, soprattutto negli ultimi mesi caratterizzati dall'emergenza coronavirus, un'emergenza che propone un nuovo rinnovato impegno dei militari delle fiamme gialle nella prevenzione di manovre di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico, pesantemente segnato dagli effetti della pandemia.



Sul fronte del bilancio dell'attività svolta nel 2019, nell'ambito alla lotta all'evasione si contano 301 interventi a professionisti e imprese con la scoperta di oltre 115 milioni di ricavi non dichiarati, l'individuazione di 40 soggetti sconosciuti al fisco, 35 milioni di Iva dovuta e non versata e 37 imprenditori ritenuti responsabili di frodi e reati fiscali; accertate frodi nella percezione di finanziamenti pubblici pr oltre 2,5 milioni, assegnazione irregolare per appalti per circa 1 milioni e danni erariali per circa 10 milioni, oltre a truffe nel settore delle prestazioni sociali agevolate. Per reti fallimentari sequestrati 17 milioni di euro e accertate distrazioni per circa 120 milioni.