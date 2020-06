Siracusa, servizio straordinario di controllo del territorio: 2 denunce e sanzioni per 3.000 euro

Servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri ieri a Siracusa.

In totale sono stati controllati 95 veicoli e 107 persone, con diverse sanzioni per circa 3.000 euro. Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter, da cui deriva il fermo amministrativo per 60 giorni e la decurtazione di 5 punti patente.

Nell’arco del servizio sono state segnalate 7 persone trovate in possesso di modica quantità di marijuana, per uso personale, per un peso complessivo di circa 2 grammi.

In due sono stati denunciati: il primo per violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale; il secondo, per porto illegale di arma da punta e taglio, in quanto a seguito perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di una mazza da baseball.