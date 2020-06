Noto, ruba 250 euro dalla cassa di un supermercato e finisce in carcere

Passa dall'affidamento in prova ai servizi sociali al carcere. Si tratta di Francesco Fiaschè Francesco, cinquantunenne di Noto, arrestato in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento della misura.

L’uomo, a gennaio, si è reso responsabile di un furto in un supermercato di Noto, avendo sottratto dalla cassa 250 euro, approfittando dell’allontanamento del cassiere.