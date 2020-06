Francofonte, tenta di entrare in casa della ex moglie: arrestato

Tenta di entrare nell'abitazione della ex moglie in evidente stato di alterazione dovuto presumibilmente all'abuso di alcol, ela ricopre di minacce, ma l'arrivo di una pattuglia di Carabinieri si rivolge contro di loro e minaccia pesantemente.

I militari hanno dovuto bloccarlo e condurlo in caserma, dove, accertati i pregressi e sistematici episodi di maltrattamento della donna, lo hanno arrestato e rinchiuso nel carcere di Brucoli.