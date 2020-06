Priolo, incendio d'auto in via Megara Iblea: denunciato 35enne

E' stato denunciato il presunto autore dell'incendio di una Fiat Panda, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in via Megara Iblea a Priolo.

Si tratta di un 35enne, identificato dagli agenti del commissariato grazie alle immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza.

Le motivazioni alla base del gesto sono ancora al vaglio degli investigatori: l'uomo, infatti, non ha fornito alcuna spiegazione.