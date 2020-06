Siracusa, Caravaggio: tecnici al lavoro per verificarne lo stato di salute

Parrebbe, tutto sommato, godere di un buono stato di salute il Seppellimento di Santa Lucia del Caravaggio, custodito nella chiesa di Santa Lucia alla Badia, in piazza Duomo a Siracusa.

Questo quanto ha potuto verificare il deputato regionale del M5S, Stefano Zito, che ieri pomeriggio si è recato nella chiesa dove i responsabili del centro nazionale di restauro e del centro regionale di restauro erano al lavoro proprio per verificare le condizioni del dipinto.

"Ad occhio - riferisce Zito - essendo in attesa dei risultati delle analisi compiute, l'opera non presenta alterazioni significative, né esfoliazioni, alterazioni cromatiche o pigmentazioni strane, né altro tipo di degrado che possa fare pensare a un rischio imminente. Ovviamente vanno fatte altre indagini biologiche specifiche per capire se ci sono muffe, batteri o funghi che hanno alterato il quadro, ma quello si potrà fare in una fase successiva.

Ciò che bisogna fare con urgenza - sottolinea il deputato pentastellato - è l'invio dei fondi per metterlo in sicurezza e proteggerlo".

Mercoledì i tecnici consegneranno la loro relazione.

"Se questa sarà positiva - conclude Zito - sarà un motivo in più per accelerare i tempi per la messa in sicurezza qui a Siracusa".