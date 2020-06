Coronavirus, l'Asp di Siracusa smentisce i dati della Regione su 7 nuovi contagi: "Nessun nuovo positivo"

E' di nuovo un pasticcio di numeri sui casi di coronavirus in provincia di Siracusa.

Nel tardo pomeriggio di oggi dalla Regione arriva l'aggiornamento che informa su 7 nuovi casi di positività al covid nel territorio aretuseo.

"Niente vero" replica in sostanza l'Asp che con una nota ufficiale smentisce i dati diffusi dalla Regione: Il dato regionale di 7 attuali positivi al Covid 19 attribuiti alla provincia di Siracusa, pubblicato in data odierna sul sito della Regione siciliana, - si legge nell'informativa - non trova riscontro negli archivi informatici dell'Asp di Siracusa né tra i dati trasmessi da questa Azienda sulla piattaforma dell’Istituto superiore di Sanità. E’ probabile - viene spiegato - che l’attribuzione alla provincia di Siracusa possa essere scaturita dalla decisione da parte della Regione Siciliana di modificare i criteri di attribuzione (residenza/domicilio). Al fine di chiarire meglio la problematica - conclude la nota - si è in attesa di ricevere gli elenchi nominativi da parte dell’assessorato regionale della Salute per poterli incrociare con i dati in possesso dell’Azienda, atteso che nessun cittadino siracusano trattato e seguito dalle strutture di questa Azienda risulta in atto positivo".