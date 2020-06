Melilli, controlli nei locali della movida: sanzioni a due esercizi pubblici

Pub, bar e altri esercizi di Melilli controllati nel fine settimana dai Carabinieri.

In particolare in un bar del centro è stato rilevato un assembramento incontrollato di persone.

Da qui la sanzione amministrativa di 280 euro elevata al titolare e la segnalazione alla Prefettura.

In un altro esercizio del centro invece, constatata l’assenza del titolare, sarebbe stato accertato che nel locale venivano somministrati alcolici ai giovani pur non essendo titolato a farlo.