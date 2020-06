Noto, furto in casa di villeggiatura: due arresti

Sono accusati di un furto perpetrato ieri sera ai danni di una casa di villeggiatura a Noto.

E' stato un cittadino a segnalare intorno alle 20 la presenza di un fuoristrada sospetto in una zona rurale, in località Maccari.

I Carabinieri di Pachino, giunti sul posto, hanno osservato il veicolo che, in sosta di fronte una abitazione, era stato caricato di refurtiva tra cui un frigorifero.

Alla vista dei militari dell'Arma, i due uomini sono saltati a bordo del fuoristrada, tentando la fuga. Raggiunti dopo pochi metri, sono stati arrestati: si tratta di Ettore Roccaro di Avola e Maurizio Pomillo 30enne di Noto, entrambi già noti alle forze dell'ordine

L’intera refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria mentre ai due sono stati concessi i domiciliari.