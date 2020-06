Siracusa, spiaggetta dello Sbarcadero: uomini e mezzi al lavoro per liberare l'arenile da imbarcazioni abbandonate

Uomini e mezzi della Tekra al lavoro questa mattina nella spiaggetta dello Sbarcadero per rimuovere i relitti di imbarcazioni abbandonati da tempo sul posto.

Proprio ieri SiracusaPost.it aveva raccolto la segnalazione dell'ex consigliere comunale, Francesco Burgio, che aveva dato seguito alle lamentele di diversi cittadini che frequentano la spiaggetta per la presenza di pezzi di legno ovunque e di vecchie imbarcazioni diventate ricettacolo di rifiuti.

Dall'Ufficio Ambiente, guidato dall'assessore Andrea Buccheri, la risposta è stata pressoché immediata.

Sono state rimosse dalla banchina e dalla spiaggia 5 carcasse di imbarcazioni abbandonate e piano piano saranno rimosse anche le altre, una ventina circa.

In questo modo sarà ampliato lo spazio a disposizione dei cittadini: sono in tanti, infatti, che visto il mancato montaggio per questa estete dei solarium, frequentano questa spiaggetta che si trova in centro città ed è facilmente raggiungibile.