Incendio d'auto nella notte a Priolo, in via Megara Iblea.

Il fuoco è divampato su un Fiat Panda, che è andata completamente distrutta. Sul posto la Polizia e i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare il rogo.

Non è stato riscontrato al momento nessun elemento certo sull'origine delle fiamme. Indagini in corso.