Prestito del Caravaggio al Mart di Rovereto: mercoledì Vittorio Sgarbi a Siracusa

Ancora una nuova puntata sulla vicenda del prestito del Seppellimento di Santa Lucia di Caravaggio al Mart di Rovereto.

Mercoledì pomeriggio Vittorio Sgarbi, presidente del Mart sarà a Siracusa e nel corso di una conferenza stampa al Castello Maniace, come annuncia su Facebook, spiegherà le intenzioni del Mart di Rovereto e della Provincia di Trento.

Tutto ha inizio cn la richiesta del prestito da parte del Mart che mette sul piatto, come contropartita, il restauro del dipinto e la realizzazione di una teca protettiva per una spesa di 350mila euro a carico della Provincia di Trento. La proposta registra la netta e decisa contrapposizione di un gruppo di intellettuali, studiosi e professionisti che firmano una lettera inviata ai ministri dell'Interno e dei Beni culturali, e una petizione lanciate dallo storico dell'arte, Paolo Giansiracusa per chiedere l'inamovibilità e la musealizzazione del dipinto.

E' anche vero che ci sono anche coloro che non sono per nulla contrari al prestito dell'opera.

Ma ad un certo punto il braccio di ferro senza esclusione di colpi fa registrare, con tanto di nota ufficiale, la rinuncia da parte di Sgarbi al prestito del Caravaggio: il critico d'arte termina con l'indice puntato contro chi si è opposto all'operazione: "Adesso mi aspetto che oltre a finanziare il restauro, provvedano, con l’urgenza che le condizioni della tela impongono".

A sorpresa, ma mica tanto, ieri sera è arrivato l'annuncio dell'arrivo a Siracusa e della conferenza stampa.