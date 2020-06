Siracusa, arriva l'estate: scatta il Piano per l'emergenza climatica

L’Asp di Siracusa avvia come ogni anno il Piano operativo locale per l’emergenza climatica, che traccia le linee di indirizzo per la realizzazione di iniziative di prevenzione e di intervento volte a mitigare l’impatto negativo delle alte temperature in particolar modo su anziani, bambini, disabili e malati cronici.

Il Piano operativo aziendale di cui è responsabile il direttore sanitario Anselmo Madeddu e referente la responsabile dell’Unità operativa Educazione e promozione della salute Enza D’Antoni, prevede la realizzazione di una rete di sostegno in favore delle persone fragili creata con il coinvolgimento dei Distretti sanitari, dei presidi ospedalieri , del Pte-118, dei medici di medicina generale, delle amministrazioni comunali, della Protezione civile e delle associazioni di volontariato che operano sul territorio.

Sono state predisposte locandine e brochure da distribuire alla popolazione. Il referente per l’emergenza climatica provvederà giornalmente a raccogliere le informazioni sui diversi livelli di allarme e si avvarrà di tutte le strutture aziendali ospedaliere e territoriali per la realizzazione degli interventi di emergenza.

I direttori dei Distretti sanitari attiveranno il Piano operativo distrettuale già predisposto e tramite l’assistenza domiciliare integrata, il servizio sociale, i volontari, i medici di medicina generale garantiranno gli interventi sul territorio. I direttori dei presidi ospedalieri garantiranno il coordinamento ospedaliero e la predisposizione di posti letto straordinari. Il Dipartimento per l’emergenza e l’Unità operativa Pte-118, in caso di elevato allarme, attiverà le misure di emergenza