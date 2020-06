Siracusa: si è spento oggi Pippo Saraceno, il decano dei fotografi

Ha segnato con le sue foto la storia di Siracusa, documentando ogni fatto, ogni avvenimento di rilievo sia esso politico o di cronaca. Ma il suo grande amore è sempre stato il Siracusa: con i suoi scatti da bordo campo ha raccontato vittorie e sconfitte con grande passione. L'altra sua devozione, è stata quella per Santa Lucia: non ha mai mancato una festa, una processione dove oltre al lavoro ha sempre unito una grande fede.

Ha collaborato per anni con la Sicilia e con la Gazzetta del Sud, intrattenendo con tutti, colleghi fotografi operatori tv e giornalisti, rapporti improntati al rispetto reciproco.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa di un uomo che ha vissuto la sua vita terrena all'insegna dell'educazione e della correttezza.

I funerali saranno celebrati martedì prossimo alle 11 nella chiesa di Santa Rita.